В Сергиевом Посаде проведут благоустройство сквера в Реммаше и Хотьковской площади

Осенью 2025 года в Сергиево-Посадском округе по Народной программе «Единой России» завершат благоустройство скверов в поселках Реммаш и Богородское, а также площади в городе Хотьково, на программу выделили бюджет в размере более 120 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Так, в сквере в Реммаше появятся зона отдыха с асфальтированными пешеходными дорожками, площадка с плиточным покрытием, парковые диваны из экоматериалов, качели. Депутат Московской областной Думы от «Единой России» Александр Легков уточнил, что при формировании программы было получено более 6 тыс. заявок от местных жителей с просьбой благоустроить этот сквер. Его планируют открыть 30 октября.

«То, что нашу просьбу не просто услышали, а единогласно поддержали и нашли средства — это дорогого стоит. Ждем не дождемся открытия», - рассказала жительница Реммаша Анна Гордеева.

В сквере в Богородском рабочие создадут уникальные арт-объекты — пять деревянных фигур, стилизованных под Богородскую игрушку. Работы завершат в ближайшее время. На центральной площади в Хотьково планируют обновить прилегающие территории площадью 1,1 га, подъездные дорожки и парковочную зону, работы завершат 30 ноября.

Отметим, что по Народной программе «Единой России» также обновили сквер в селе Васильевское Сергиево-Посадского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.