В Сергиевом Посаде проведут капремонт спорткомплекса «Салют»

В Сергиевом Посаде продолжается капитальный ремонт спорткомплекса «Салют», подрядчик наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2026 году.

Площадь объекта составляет более 3,2 тыс. кв. м. В нем заменит кровлю, все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведут фасадные работы, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут благоустройство прилегающей территории и не только.

