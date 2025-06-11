В Сергиевом Посаде разложили более 1,6 тыс. брикетов вакцины от бешенства

В Сергиевом Посаде специалисты разложили свыше 1,6 тыс. брикетов оральной вакцины от бешенства. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Работу провели специалисты Госветстанции региона совместно с сотрудниками Заповедного охотничьего хозяйства «Загорское». Помощь охотников потребовалась для точного выявления мест обитания диких животных — в первую очередь, лисиц.

Брикеты с вакциной невозможно проглотить полностью, и животные их раскусывают. Благодаря этому препарат попадает на слизистую ротовой полости. На 21-й день у животного формируется иммунитет против бешенства.

Ранее в регионе прошел месяц по профилактике бешенства. В его рамках прививки поставили почти 33 тыс. животных.