В Сергиевом Посаде задержали курьера мошенников за обман пенсионерки на 2,5 млн руб.

В Сергиевом Посаде задержали курьера телефонных мошенников, которые обманули пожилую женщину на 2,5 млн руб. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Местной жительнице в возрасте 77 лет позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов. Аферисты убедили женщину в том, что с ее счета неизвестные пытаются похитить деньги. После этого пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником Центробанка. Он убедил ее обналичить накопления и передать «инкассатору» для зачисления на безопасный счет.

В результате женщина передала курьеру мошенников 2,5 млн руб. Его задержали. Им оказался житель Ленинградской области в возрасте 19 лет. На молодого человека завели уголовное дело. Сейчас он под стражей.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о новом виде мошенничества, которое связано с регистрацией школьников на ЕГЭ.