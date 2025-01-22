В Серпухове к началу учебного года откроется обновленная школа на улице Джона Рида

В городском округе Серпухов на улице Джона Рида, д. 6 продолжается капитальный ремонт средней школы № 17, работы планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работают 26 человек. Строители завершили демонтажные работы, приступили к отделочным», — говорится в сообщении.

Рабочие уже завершили демонтажные и приступили к отделочным работам. Площадь здания составляет более 3 тыс. кв. м. В рамках ремонта проведут кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции, канализации и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.