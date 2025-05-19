В Серпухове к началу учебного года откроют обновленную вторую школу

В городском округе Серпухов на улице Луначарского, д. 31, продолжается капитальный ремонт средней школы № 2, его планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день строители завершили демонтажные работы, продолжаются работы по внутренней отделке, а также ремонт фасада и кровли, параллельно ведутся электротехнические работы и монтаж инженерных систем, замена окон, продолжаются работы по благоустройству», — говорится в сообщении.

Работы идут в графике, стройготовность превысила 65%. Ремонт проводится в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

Строителям предстоит заменить все инженерные системы, модернизировать системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации, провести фасадные, кровельные и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.