В Серпухове к отоплению подключили все социальные объекты и жилые дома

В Серпухове отопительный сезон стартовал в штатном режиме. Подготовку к зиме сегодня обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева. В нем принял участие глава округа Алексей Шимко.

В Серпухове к отоплению подключили все социальные объекты и многоквартирные дома. Планово-предупредительные работы провели на 70 котельных, 28 ЦТП, 314,5 км теплосетей. Аварийная служба и диспетчерский пункт округа полностью готовы к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации.

Что касается капремонта, в Серпухове в этом году работы провели в 169 МКД. В 87 домах установили умные узлы регулирования тепла.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в области модернизируют порядка 150 объектов водоснабжения и водоотведения.