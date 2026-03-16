В Серпухове на четверть реконструировали очистные сооружения

В Серпухове на 25% выполнили работы по реконструкции очистных сооружений. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Объект расположен в Безымянном переулке. Здесь трудятся 79 рабочих. Также задействованы восемь единиц спецтехники. Завершить работы планируется в 2027 году.

Мощность обновленного комплекса составит 60 тыс. кубометров в сутки. Объект обеспечит современными системами водоочистки порядка 130 тыс. жителей.

«В этом году на обновление коммунальной инфраструктуры направим 12 млрд рублей — проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям», — отметил глава министерства Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации систем водоснабжения и водоотведения региона. В этом году обновят около 100 объектов.