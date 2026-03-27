В Серпухове на четверть завершили капремонт Детской школы искусств «Синтез»

В Серпухове на Московском шоссе продолжается капитальный ремонт «Детской школы искусств «Синтез», стройготовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Подрядчик ведет монтаж инженерных систем, внутренние отделочные работы, ремонт кровли, подготовку к монтажу вентилируемого фасада. Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить к сентябрю 2026 году.

В здании проведут внутренние работы, заменят системы электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловые сети, проведут фасадные и кровельные работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.