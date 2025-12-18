В Серпухове на четверть завершили капремонт второго лицея

На улице Гагарина в Протвино городского округа Серпухов продолжается капитальный ремонт лицея № 2, строительная готовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 55 человек и две единицы техники, они ведут отделочные и общестроительные работы, ремонт кровли, электромонтажные работы и монтаж окон. Ремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета.

Площадь здания составляет более 6,7 тыс. кв. м. В нем проведут кровельные, фасадные и отделочные работы, обновят входную группу, заменят системы отопления и не только. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.