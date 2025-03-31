В Серпухове на треть завершили обновление Дома культуры «Исток»

В Серпухове на улице Красный Текстильщик, 6а продолжается капитальный ремонт Дома культуры «Исток», стройготовность объекта достигла 31%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители завершают демонтажные и кровельные работы, занимаются отделкой: стяжкой пола и штукатурными работами, приступают к ремонту фасада», — говорится в сообщении.

Ремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». Рабочим предстоит заменить инженерные сети и сантехническое оборудование, провести ремонт во внутренних помещениях и не только. Сдача объекта запланирована на третий квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.