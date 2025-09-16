В Серпухове начались демонтажные работы в рамках капремонта детсада в Ивановских двориках

В Серпухове стартовал капремонт дошкольного отделения школы № 18 в Ивановских двориках. В учреждении начались демонтажные работы, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Ремонт проведут по госпрограмме за счет бюджета. В его рамках в детсаду приведут в порядок крышу и фасад, заменят все системы, установят новое оборудование и мебель.

Площадь учреждения составляет более 3,6 тыс. кв. м. На площадке работают свыше 40 человек. Завершить работы планируется к 1 сентября следующего года.

