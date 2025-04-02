В Серпухове наполовину завершили капремонт второй школы

В Серпухове на улице Луначарского, д. 31 продолжается капитальный ремонт средней школы № 2, стройготовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На данный момент завершается один из важнейших этапов — ремонт кровли. Новая многослойная конструкция значительно превосходит старую по своим характеристикам. Кроме того, в школе уже установили новые энергоэффективные окна», — говорится в сообщении.

Вскоре подрядчик приступит к ремонту фасада по технологии «мокрый фасад», чтобы повысить теплоизоляционные свойства здания и снизить энергопотребление. Площадь объекта составляет более 8,7 тыс. кв. м, работы в нем проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

Рабочим также предстоит заменить все инженерные системы, модернизировать системы связи и видеонаблюдения, провести благоустройство прилегающей территории и не только. Ремонт завершат к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.