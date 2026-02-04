В Серпухове открылась выставка «Импрессионизм с русской душой»
Работы более 50 импрессионистов представили в музее Серпухова
Фото: [Серпуховский историко-художественный музей]
В Серпухове начала работу выставка «Импрессионизм с русской душой». Ознакомиться с экспозицией можно в историко-художественном музее города, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Выставка посвящена русскому импрессионизму конца XIX — начала XX века. Посетители могут увидеть 90 работ более 50 известных художников, в том числе Константина Коровина, Давида Бурлюка, Игоря Грабаря, Алексея Степанова.
Проект — межмузейный. Его участниками стали восемь учреждений, включая Третьяковскую галерею, Музей Москвы и «Новый Иерусалим».
Возрастное ограничение 0+
