В Серпухове отметят день рождения Центрального зубрового питомника Подмосковья

Центральный зубровый питомник Подмосковья 21 ноября отмечает день рождения. Он был организован в 1948 году на территории Приокско-Террасного заповедника в Серпухове, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Днем рождения питомника считается день, когда в Серпухов прибыл первый бык Пуслав. Животное привезли из польского резервата Беловеж. Позднее оттуда же в Подмосковье приехали две самки Плессе и Пустулечка.

Сейчас в питомнике живут и размножаются 20–25 зубров. Молодых животных по достижении полутора-двух лет вывозят для создания новых пунктов вольного обитания.

За все время существования питомника здесь родились более 700 телят. Около 70% из них вывезли в различные места России и в зарубежные страны.

