В Серпухове подключили 12 новых линий освещения, построенных по нацпроекту

В Серпухове подключили 12 новых линий освещения, которые были построены в рамках нацпроекта, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность линий превышает 12,5 км. Самый протяженный участок расположен на Бутурлинском шоссе, его длина составляет 2,5 км. Еще одна линия находится в Новинки-Бегичево, ее протяженность составляет 2 км.

В целом в Серпухове было подключено 34,5 км освещения вдоль региональных дорог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах проведения ремонтных работ на дорогах региона в 2026 году.