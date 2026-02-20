В Серпухове подключили 12 новых линий освещения, построенных по нацпроекту
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Серпухове подключили 12 новых линий освещения, которые были построены в рамках нацпроекта, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Общая протяженность линий превышает 12,5 км. Самый протяженный участок расположен на Бутурлинском шоссе, его длина составляет 2,5 км. Еще одна линия находится в Новинки-Бегичево, ее протяженность составляет 2 км.
В целом в Серпухове было подключено 34,5 км освещения вдоль региональных дорог.
