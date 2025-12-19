В Серпухове прокуратура помогла обеспечить проезд к участку многодетной семьи

Серпуховская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о поддержке многодетных родителей и помогла обеспечить проезд к земельному участку, предоставленному семье. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, администрация округа предоставила семье, в которой один из детей является инвалидом, участок в селе Липицы. Там она построила дом, чтобы создать необходимые условия для проживания ребенка с паллиативным статусом, однако переезд был невозможным из-за отсутствия благоустроенной дороги и съезда к участку.

После вмешательства городской прокуратуры права многодетной семьи восстановлены, вскоре семья планирует переехать в дом.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.