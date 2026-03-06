В Серпухове проведут интерактивные занятия ко дню 8 Марта

В предстоящие выходные, 7 и 8 марта, в Серпуховском историко-художественном музее пройдут интерактивный занятия для детей, приуроченную к Международному женскому дню. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, в субботу пройдет игровая программа «Владыка океана». Дети узнают факты о самом большом обитателе планеты, его особенностях, образе жизни, познакомятся с работой художников-анималистов, создадут собственную картину. В воскресенье состоится мастер-класс «Волшебный букет». Участники научатся смешивать краски и получать различные оттенки, освоят работу с белилами, распишут гипсовое панно с пышным цветочным букетом и не только. Для участия необходима предварительная запись.

* Возрастное ограничение 6+