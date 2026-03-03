В Серпухове проведут капремонт дошкольного отделения школы

В микрорайоне Ивановские дворики, д. 10 Серпухова продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Средней школы № 18», строительная готовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета, их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь объекта составляет более 3,6 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.