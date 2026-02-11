В Серпухове проведут капремонт школы №10

На улице Войкова, 11, в Серпухове продолжается капитальный ремонт средней школы № 10, работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт выполняют 30 человек, они ведут общестроительные и отделочные работы, а также обновление кровли. Площадь здания составляет 8,1 тыс. кв. м, в нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования и не только. Открыть обновленную школу планируют к 1 сентября 2026 года.

