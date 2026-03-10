В Серпухове проведут концерт симфоджаза братьев Ивановых

В субботу, 14 марта, в Серпуховском историко-художественном музее состоится концерт симфоджаза братьев Михаила и Андрея Ивановых «Этот джаз…», музыкальный стиль сочетает классическую строгость с джазовой импровизацией. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В программу войдут произведения мастеров, среди них — Кит Джарретт, Виктор Янг и Херби Хэнкок. В проекте Михаил выступает в роли композитора и джазового пианиста, Андрей — сольного контрабасиста. В ведомстве уточнили, что с 2003 года проект «Симфоджаз» является визитной карточкой Московской филармонии в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Узнать другие подробности можно на сайте.

* Возрастное ограничение 12+