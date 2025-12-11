В Серпухове стартовали общестроительные работы в рамках капремонта Липицкой школы

В селе Липицы городского округа Серпухов продолжается капитальный ремонт Липицкой школы, расположенной на пл. 178 Авиаполка, подрядчик наполовину завершил демонтажные работы и приступил к общестроительным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры региона и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет более 3,2 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.