В Серпухове стартовали отделочные работы в рамках капремонта ДШИ имени Алябьева

В микрорайоне «В» города Пущино городского округа Серпухов продолжается капитальный ремонт здания «Детской музыкальной школы имени Александра Александровича Алябьева», подрядчик приступил к общестроительным и отделочным работам, а также к ремонту кровли. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в 2026 году.

Площадь школы составляет более 1,6 тыс. кв. м, ее построили в 1978 году. В здании проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, проведут полную замену инженерных сетей и сантехники, окон и дверей, внутреннюю отделку помещений и не только.

