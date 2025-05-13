В Серпухове установят обстоятельства конфликта в пункте сбора гуманитарной помощи

Серпуховская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств конфликта, который произошел в пункте сбора гуманитарной помощи в Протвино в воскресенье, 11 мая. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в тот день мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в пункт сбора гумпомощи на улице Московской и нанес одному из волонтеров телесные повреждения. 53-летнему пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Дебоширом оказался 42-летний местный житель, его доставили в территориальный отдел полиции. Серпуховская городская прокуратура контролирует принятие процессуального решения по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.