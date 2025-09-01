В Серпухове врач купила квартиру по «Соципотеке»

Официально

Фото: [Министерство жилищной политики МО]

Врач из Серпухова Елена Прокопенкова, которая работает терапевтом и ревматологом в поликлиническом отделении № 2 ГБУЗ МО «Серпуховская больница», приобрела квартиру в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Теперь медицинский работник ждет переезда в двухкомнатную квартиру вместе с семьей.

«Наша "двушка" будет в хорошем районе Серпухова, в ЖК "Ивановские дворики". Будем надеяться, что строительство пойдет по плану и через пару лет мы сможем всей семьей отпраздновать новоселье», — отметила участница программы.

Узнать подробнее об условиях получения соципотеки можно на  сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал  о расселении ветхого и аварийного жилья.

