В Серпухове врач купила квартиру по «Соципотеке»

Врач из Серпухова Елена Прокопенкова, которая работает терапевтом и ревматологом в поликлиническом отделении № 2 ГБУЗ МО «Серпуховская больница», приобрела квартиру в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Теперь медицинский работник ждет переезда в двухкомнатную квартиру вместе с семьей.

«Наша "двушка" будет в хорошем районе Серпухова, в ЖК "Ивановские дворики". Будем надеяться, что строительство пойдет по плану и через пару лет мы сможем всей семьей отпраздновать новоселье», — отметила участница программы.

Узнать подробнее об условиях получения соципотеки можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.