В Серпухове взяли на контроль установление обстоятельств пожара с погибшими детьми

Серпуховская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара в частном доме, в результате которого погибли двое детей. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел вечером накануне на улице Железнодорожная в Серпухове, при тушении пожара были обнаружены двое малолетних детей 2016 и 2021 годов рождения. Им провели реанимационные мероприятия, однако спасти их не удалось. По предварительной информации, братья находились в доме без присмотра взрослых.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ.

