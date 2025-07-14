В Серпухове запустят производство реагентов для генетических исследований

Компания «АЛУРОН» приступила к сертификации производства реагентов для проведения генетических исследований, которые будут использовать для выявления заболеваний на ранних стадиях, его планируют запустить на новом предприятии в Серпухове. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания работает в стратегически важной сфере фармацевтики и медицинских изделий. На самом предприятии планируется организовать производство реагентов для проведения медицинских исследований в области генетики с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, а также для скрининга будущих родителей при подготовке к беременности», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в реализацию проекта вложили 250 млн рублей, это позволит создать 20 рабочих мест. Запустить производство планируется в конце 2025 года. Там будут выпускать продукцию для замены импортных реагентов.

Генеральный директор АО «АЛУРОН» Олег Андрух добавил, что проект также включает разработку и производство корпусных деталей и электронных блоков медицинских изделий, а также проектирование и строительство фармацевтического производственного комплекса по выпуску лекарственных препаратов в форме лиофилизатов.

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