В Серпухове завершается капремонт школы

В Серпухове на улице Джона Рида продолжается капитальный ремонт средней школы № 17, стройготовность объекта превысила 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают свыше 70 человек. Строители занимаются отделочными работами, осуществляют ремонт фасада, ведут монтаж инженерных коммуникаций и проводят благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь школы составляет более 3,1 тыс. кв. м. В ходе ремонта в ней заменят кровлю и инженерные сети, обновят внутренние помещения, проведут благоустройство прилегающей территории и не только. Открыть образовательное учреждение планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.