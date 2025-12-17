В Серпухове завершились демонтажные работы в рамках капремонта школы

На улице Войкова, 11, города Серпухова продолжается капитальный ремонт средней школы № 10, подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к отделочным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят за счет средств бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет 8,1 тыс. кв. м. В нем проведут фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.