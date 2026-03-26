В Серпухове завершилось устройство капитальных опор на путепроводе

На 95-м км Старосимферопольского шоссе у деревни Лукино в городском округе Серпухове продолжается капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути, работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» - на объекте завершили устройство капитальных опор. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Специалисты, демонтировав старое мостовое сооружение, уже соорудили капитальные опоры для нового путепровода», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, в работах задействованы 38 мостовиков и восемь единиц спецтехники. Они ведут устройство грунтовой стенки за третьей опорой и укрупненную сборка металлоконструкций главных балок на стапеле. На время ремонта движение на путепроводе закрыто и осуществляется через альтернативные маршруты объезда: через Симферопольское шоссе и трассу А-108, через Московское и Северное шоссе, ул. Пролетарскую, Северный проезд, ул. Ворошилова, ул. Звездную, Окское, Борисовское и Данковское шоссе.

Протяженность путепровода составляет почти 50 м, он связывает деревни Лукино, Васильевское и Съяново-1. Там заменят конструкции пролетного строения, опор и сопряжений, укрепят и спланируют откосы, устроят покрытие проезжей части и не только. Запустить рабочее движение по нему планируется в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.