В Шаховской начался новый этап капремонта спорткомлекса

В Шаховской на 1-й Советской улице продолжается капитальный ремонт здания спорткомплекса, строители завершают демонтажные работы и приступают к новому этапу — отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На стройплощадке задействованы 15 человек и две единицы техники. Подрядчик завершает демонтаж внутренних конструкций, ведет общестроительные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, общая стройготовность объекта достигла 10%.

Здание построили в 1982 году, в нем обновят кровлю, заменят инженерные сети, радиаторы и сантехнику, обновят внутренние помещения и не только. Ремонт планируют завершить к концу 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.