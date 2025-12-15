В Шаховской откроют детский сад «Малыш»

В поселке Шаховская одноименного муниципального округа на 1-м Советском переулке, д. 10, после капитального ремонта готовится к открытию детский сад № 2 «Малыш», строители ведут пусконаладочные работы, сборку и установку мебели. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят за счет средств бюджета в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Семья». Подготовить учреждение к открытию планируется до конца 2025 года.

В рамках ремонта строители утеплили фасад здания, заменили кровлю, все инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, отремонтированы внутренние помещения и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.