В Шаховской открыли после капремонта дошкольное отделение гимназии

В Шаховской открыли после капитального ремонта дошкольное отделение гимназии «Малыш». Об итогах работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Площадь здания составляет более 1,7 тыс. кв. м. В рамках ремонта в нем обновили фасад и кровлю, инженерные коммуникации и внутренние помещения. Также установили современное оборудование и новую мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах первых шести месяцев учебного года и о пилотном проекте по подготовке школьников с низкой успеваемостью к ОГЭ.