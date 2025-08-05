В Шаховской завершилось строительство нового репродуктивного комплекса для разведения птицы

Строительство нового репродуктивного комплекса для разведения птицы яичных пород было завершено в Шаховской. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Комплекс площадью 7,3 тыс. кв. м. построили в деревне Пленцино. В частности, были возведены инкубаторий, корпуса для родительского стада, рассчитанные на 30 тыс. голов, карантинный корпус на 6 тыс. голов, складское помещение для яиц, а также лаборатория. Также были построены очистные сооружения и ВЗУ.

Предприятие рассчитано на производство 7,5 млн яиц в год. Ввести его в эксплуатацию планируется в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Кашире возведут крупный птицеводческий комплекс по выпуску яиц.