В Шатуре фабрика ортопедических товаров для сна расширит производство

В Шатуре продолжается строительство нового производственно-складского комплекса, застройщиком выступает подмосковный индивидуальный предприниматель, который наладил производство товаров для сна под брендом Sonberry (Сонберри). Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В ведомстве уточнили, что в новом здании будут хранить металлическую проволоку и пружины для произведенных матрасов. В рамках реконструкции действующего производства к зданию возведут пристройку площадью почти 10 тыс. кв. м. Инспекторы зафиксировали 50% строительной готовности, работы планируют завершить в конце 2026 года.

На фабрике производят более 100 наименований продукции в различных ценовых сегментах, включая кровати, матрасы, преимущественно ортопедические, основания для кроватей и аксессуары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.