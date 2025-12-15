В Шатуре наполовину завершили демонтажные работы в рамках капремонта школы

На улице Вокзальной, 25 в поселке Черусти подмосковного Рошаля муниципального округа Шатура продолжается капитальный ремонт средней школы № 2, подрядчик наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к сентябрю 2026 года.

Здание построили в 1957 году. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.