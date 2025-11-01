В Шатуре открыли после капремонта взрослую поликлинику

В Шатуре открыли после капитального ремонта взрослую поликлинику на Интернациональной улице. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках ремонта в учреждении заменили фасад, окна, двери, инженерные коммуникации, а также выполнили внутреннюю отделку помещений и установили новую мебель и оборудование.

В учреждении обустроили удобные зоны ожидания, кабинеты выписки рецептов на льготные лекарства и телемедицины, отдельный вход для пациентов с симптомами ОРВИ, кабинет неотложной помощи.

Поликлиника рассчитана на 255 посещений в смену и будет обслуживать более 76 тыс. жителей.

