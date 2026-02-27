В Шатуре проведут капремонт «Коробовского дома культуры»

В селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура продолжается капитальный ремонт «Коробовского Дома культуры», строительная готовность объекта превысила 57%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья» за счет средств бюджета, в них задействованы 47 человек и две единицы техники. Они завершают фасадные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и не только.

В рамках ремонта в здании обновят водосточную систему, инженерные коммуникации, установят видеонаблюдение и систему пожарной безопасности, проведут работы во внутренних помещениях и не только. Завершить его планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.