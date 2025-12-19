В Шатуре рабочие завершили первый этап капремонта проспекта Ильича

В Шатуре рабочие завершили первый этап капитального ремонта проспекта Ильича длиной около 2,8 км, работы прошли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По итогам первого этапа капитального ремонта дорожники расширили проспект Ильича до четырех полос <....>. Всего в работах задействованы порядка 50 рабочих и 27 единиц спецтехники», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, специалисты также обустроили парковочные карманы, ливневую канализацию, линию наружного освещения и тротуар для пешеходов. Второй этап стартует после наступления благоприятных погодных условий. В рамках него выполнят укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и нанесение разметки, благоустройство и не только. Все работы завершат летом 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.