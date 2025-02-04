В Шатуре родители проверили ход капремонта второй школы

В Шатуре на проспекте Ильича продолжается капитальный ремонт школы № 2, ход его проведения проконтролировали члены родительского комитета совместно с главой округа Николаем Прилуцким. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь образовательного учреждения составляет более 3,6 тыс. кв. м, в нем заменят кровлю, коммунальные системы, проведут ремонт внутренних помещений, установят новое оборудование и мебель. Помимо этого, рабочие благоустроят прилегающую территорию — там появится место для проведения торжественных мероприятий.

Ремонт проходит в графике, его организовали в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«Надеемся, что День знаний мы встретим в нашей обновленной школе. Очень бы хотелось вернуться домой. Мы довольны ходом работ», — рассказал отец двух дочерей Антон Ивашкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.