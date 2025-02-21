В Шатуре снесли аварийное здание жилого дома

В поселке Долгуша под Шатурой снесли аварийное здание многоквартирного жилого дома № 9, работы провели в рамках мероприятий по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Двухэтажный жилой дом общей площадью порядка 220 кв. м был построен в 1927 году. Здание располагалось в окружении жилой застройки. С течением времени ухудшились эксплуатационные характеристики деревянного сооружения, в связи с моральным и физическим износом строительных конструкций дом был признан аварийным», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, жильцов дома расселили в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». После этого его включили в перечень для ликвидации и снесли в январе 2025 года. Территорию уже освободили от постройки и аварийного мусора, решение о ее дальнейшем использовании пока не приняли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.