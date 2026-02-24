В Шатуре уже наполовину построили производственно-складской комплекс для ортопедических товаров

В Шатуре уже наполовину построили производственно-складской комплекс для хранения ортопедических товаров. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует ИП из Подмосковья, который производит товары для сна. Площадь комплекса составит почти 10 тыс. кв. м. В нем будут хранить металлическую проволоку и пружины для матрасов. Завершить строительство планируется в конце текущего года.

Фабрика выпускает более 100 наименований продукции, в том числе кровати, матрасы, подушки, наматрасники. Сейчас общая площадь предприятия составляет 25 тыс. кв. м.

