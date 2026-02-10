В школах и колледжах Подмосковья отметили День российской науки

Свыше 300 тыс. учащихся подмосковных школ, колледжей и техникумов, а также советников по воспитанию и педагогов Подмосковья приняли участие в мероприятиях в честь Дня российской науки. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Мероприятия проходили со 2 по 8 февраля в рамках Всероссийской акции «Наука для каждого». Их организовали «Навигаторы детства» совместно с «Движением Первых».

Были созданы тематические ролики. Также прошла интерактивная выставка под названием «Наука на ладошке». Кроме того, провели сессию об ученых родного края и лекции о крупнейших открытиях российских ученых».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил технопарк «Исток – РТУ МИРЭА» во Фрязино.