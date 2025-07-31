В школах Подольска откроют более 60 профильных классов
Новые профильные классы появятся в школах Подольска
Фото: [t.me/podolskadm]
В школах Подольска в новом учебном году откроют 68 профильных предпрофессиональных десятых классов. Об этом рассказали в администрации округа.
В школы округа 1 сентября пойдут 1,8 тыс. десятиклассников. При этом в школах региона ко Дню знаний появится более 10,3 тыс. новых учебных мест, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Больше всего в Подольске откроют предпринимательских классов — 22. Также появится 14 классов с углубленным изучением информационных технологий. В 12 школах откроют инженерные классы.
Кроме того, появится семь профильных классов по журналистике, шесть медицинских, три агротехнологических, два кадетских и столько же психолого-педагогических.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых школ в регионе.