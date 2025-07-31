В школах Подольска откроют более 60 профильных классов

В школах Подольска в новом учебном году откроют 68 профильных предпрофессиональных десятых классов. Об этом рассказали в администрации округа.

В школы округа 1 сентября пойдут 1,8 тыс. десятиклассников. При этом в школах региона ко Дню знаний появится более 10,3 тыс. новых учебных мест, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Больше всего в Подольске откроют предпринимательских классов — 22. Также появится 14 классов с углубленным изучением информационных технологий. В 12 школах откроют инженерные классы.

Кроме того, появится семь профильных классов по журналистике, шесть медицинских, три агротехнологических, два кадетских и столько же психолого-педагогических.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых школ в регионе.