В школах сахарного диабета Подмосковья с начала года прошли обучение более 17 тыс. человек

В подмосковных школах сахарного диабета с января текущего года прошли обучение свыше 17 тыс. человек. О работе учреждений рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

На территории Подмосковья функционирует 122 таких учреждения. В них слушателям рассказывают, как правильно питаться, считать углеводы, корректировать дозы инсулина и ставить уколы.

Занятия проводятся бесплатно для подмосковных жителей, у которых был подтвержден соответствующий диагноз. Для подтверждения диагноза следует обратиться к врачу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе готовятся к открытию четыре новые поликлиники.