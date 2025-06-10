В школах сахарного диабета Подмосковья с начала года прошли обучение более 17 тыс. человек
В 2025 году в школах сахарного диабета обучились 17 тыс. жителей Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В подмосковных школах сахарного диабета с января текущего года прошли обучение свыше 17 тыс. человек. О работе учреждений рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
На территории Подмосковья функционирует 122 таких учреждения. В них слушателям рассказывают, как правильно питаться, считать углеводы, корректировать дозы инсулина и ставить уколы.
Занятия проводятся бесплатно для подмосковных жителей, у которых был подтвержден соответствующий диагноз. Для подтверждения диагноза следует обратиться к врачу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе готовятся к открытию четыре новые поликлиники.