В школе Долгопрудного открылась новая Парта Героя

В Долгопрудном открыли еще одну Парту Героя — в школе № 6 им. Н. Ф. Гастелло в Хлебниково. Она увековечит память погибшего в зоне специальной военной операции Артема Заметалова.

Заметалов жил и учился в Хлебниково с 12 лет. После школы прошел срочную военную службу. Повестку о мобилизации встретил с готовностью. Служил в артиллерийском подразделении на переднем крае, защищая Донбасс. Погиб в марте 2023 года при выполнении боевой задачи. Посмертно был награжден Орденом Мужества.

В торжественной церемонии открытии Парты Героя приняли участие представители администрации, общественники, школьники и учителя, родители военнослужащего. Также в школе установили памятный стенд в честь Заметалова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с участниками программы «Герои Подмосковья».