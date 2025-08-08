В сквере 200-летия Подольска открыли обновленную детскую площадку

Обновленная детская площадка открылась в Подольске. Игровой комплекс расположен на территории сквера 200-летия муниципалитета, рассказали в администрации округа.

Во дворах региона с января отремонтировали 38 тыс. малых архитектурных форм, отметили до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Площадь игрового комплекса в Подольске составляет 200 кв. м. Здесь уложили новое покрытие, установили новые игровые элементы — горку, качели, гимнастический комплекс.

Работы провели в рамках муниципальной программы. Площадка стала уже 14-м обновленным игровым комплексом в Подольске.

