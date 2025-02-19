В собственность пяти округов Подмосковья передали школьные автобусы

С начала января 2025 года в Подмосковье муниципальную собственность пяти округов передали восемь школьных автобусов марки ПАЗ и Газель Некст, их получили Егорьевск, Волоколамск, Чехов, Коломна и Ступино. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В Егорьевске автобус закрепят за МАОУ «Центр образования», он будет перевозить детей из микрорайона Заречье, деревень Холмы, Тимшино-1, Тимшино-2, Тимшино-3, Русаки, Захарово, Михали речная, Сазоново, Колычево, Бутово, Ивановская, села Троица и поселка Сергиевский и обратно.

В Волоколамске автобус появится у МОУ «Сычевская средняя общеобразовательная школа», в Коломне — у МБОУ СОШ № 2 и МОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа», в Ступино — у МБОУ «Михневская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» и МБОУ «Малинская средняя общеобразовательная школа имени П. М. Овсянкина». Кроме того, два транспортных средства передали в Чехов для подвоза в школы детей из отдаленных населенных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.