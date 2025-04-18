В Солнечногорске до конца года завершат строительство нового корпуса гимназии

В Солнечногорске на улице Банковской продолжается строительство нового корпуса Гимназии № 6, рассчитанного на 300 мест, работы планируют завершить до конца 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 55 рабочих и пять единиц техники. Ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций второго этажа здания, устройство наружных инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, стройготовность объекта превысила 24%.

В здании будет три этажа, в нем разместят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком, на прилегающей территории — спортивные и детские площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Строители также обновят основное здание гимназии 1980 года постройки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.