В Солнечногорске модернизировали 1,2 тыс. метров участка коллектора

В Солнечногорске в рамках госпрограммы модернизировали 1,2 тыс. метров участка коллектора. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Капремонт провели на участке коллектора, который расположен вдоль трассы от озера Сенеж до Ленинградского шоссе. Он обслуживает более 370 МКД и 60 тыс. жителей.

В рамках ремонта специалисты проложили более 1 км новых сетей, построили 18 новых канализационных колодцев, переподключили пользователей и благоустроили территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов теплоснабжения в регионе в 2026 году.